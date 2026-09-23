В Кузбассе 14 важных зданий подвергнутся изменениям: что планируют власти

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, достигнута договорённость с Минпросвещения РФ о модернизации 14 образовательных учреждений. Всего преображение ждёт три детсада, шесть школ и пять зданий профессиональных образовательных организаций.

Отдельно губернатор поставил задачу – учесть в оснащении образовательных учреждений запросы работодателей.

– Ребята должны учиться именно на той технике, которая применяется на практике, – отметил глава региона Илья Середюк.

А пока одни школы ждёт модернизация, другие – остаются в плачевном состоянии. Ранее VSE42.RU рассказывал, как кемеровчанка пожаловалась на ужасное состояние школы №32 в микрорайоне Пионер.