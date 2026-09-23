"Будем выживать": в Кузбассе резко подскочили цены после выборов – почему

Житель Кузбасса пожаловался в чате губернатора на резкий скачок цен на продукты после выборов.

– Выборы прошли, и цены в магазине на все продукты питания сразу взлетели на 20 или на 30 рублей, а дальше нас еще ждет повышение цен на ЖКХ с 1 октября на 26%. Короче, будем выживать при маленькой зарплате и при маленькой пенсии, и куда мы катимся, я не знаю, – написал он.

В Минпромторге Кузбасса ответили, что цены на товары, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, являются свободными. Продавцы формируют их самостоятельно с учетом спроса и предложения, а значительную роль играет закупочная стоимость продукции.

– В случае выявления необоснованного роста цен, информация направляется в УФАС и органы Прокуратуры для принятия соответствующих мер, – подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге также отметили, что повышение цен в пределах инфляции само по себе не считается нарушением. Среди возможных причин ведомство назвало изменение ассортимента, рост спроса и сезонные факторы.

По информации торговых сетей, которую приводит ведомство, стоимость продуктов растет в том числе из-за увеличения закупочных цен.

– Практически все ритейлеры добровольно ограничили размер наценок на социально значимые продовольственные товары (сахар, соль, хлеб и т.д.) и установили максимальную наценку на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом ее минимальный размер не ограничен, – отметили в Минпромторге.

Ранее мы писали о том, что часть продуктов и смартфоны резко подорожали в Кузбассе.