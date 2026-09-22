СК заинтересовала тайная комната кузбассовца: что там нашли

Как сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика и обеспечении его работы в целях совершения преступления организованной группой.

По версии следствия, с января 2025 года по сентябрь 2026 года фигурант действовал в составе организованной группы. Он незаконно использовал сим-боксы, чтобы участники группы могли совершать дистанционные хищения денег у граждан России.

Как выяснили силовики, обвиняемый покупал сим-боксы и выступал в роли оператора в Ленинске-Кузнецком. Он организовал техническую базу для работы "колл-центров".

– Обвиняемый устанавливал в терминалы ранее неправомерно активированные им SIM-карты, а затем предоставлял доступ к ним неустановленным участникам группы для совершения иного преступления, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Незаконную деятельность выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. При силовой поддержке Росгвардии фигуранта задержали. Во время обысков изъяли сим-боксы, другое техническое оборудование, больше 280 сим-карт операторов сотовой связи и мобильные телефоны.

По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого под стражу до 20 ноября 2026 года. Обвиняемый и его защитник просили домашний арест, но суд встал на сторону следствия. Постановление пока не вступило в законную силу.