"Мама умерла, а я там даже не жила": с сибирячки требуют 132 тысячи за чужое соцжилье

Жительница Новосибирска оказалась должна 132 тысячи рублей за квартиру в Мирном, к которой, по ее словам, не имеет никакого отношения. Социальное жилье когда-то получила ее мать – геолог, работавшая в Мирном. Позже женщина тоже устроилась туда на работу и прописалась у матери.



Однако в 2017 году она выписалась: вышла замуж, сменила фамилию и переехала в Новосибирск. Как уверяет сибирячка, все документы о выписке были оформлены еще в марте 2017 года, ключей от квартиры у нее не было, а значит, и платить за коммунальные услуги она не должна.



Мать продолжала пользоваться квартирой еще пять лет, но в 2022 году умерла. Приехав в Мирный оформлять наследство, женщина обратилась к нотариусу. Тот направил запрос в администрацию города и получил ответ: квартира является ветхим неприватизированным жильем, в состав наследства не входит и наследованию не подлежит. Сибирячке, по ее словам, сказали лишь освободить квартиру от вещей умершей матери – ни о каких других обязательствах ни ей, ни нотариусу не сообщили.

– О существовании каких-либо других обязательств ни мне, ни нотариусу не сообщили. Никаких соглашений, заявлений или договоров социального найма в 2022 году или позже я с администрацией Мирного не заключала, – рассказывает женщина.

Позже выяснилось, что на ее имя в одностороннем порядке оформили лицевой счет – на следующий день после смерти матери, без заявления и согласия. Ссылались при этом на архивные документы 2010 года, проигнорировав тот факт, что женщина много лет была зарегистрирована и жила в Новосибирске.



О долге сибирячка узнала только после ареста счетов: вместе со сбором приставов сумма составила 132 тысячи рублей. Сейчас ей предстоит доказывать, что к соцжилью в Мирном она отношения не имеет. Об этом пишет "КП-Новосибирск".