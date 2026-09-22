Власти Кузбасса ответили многодетным семьям на жалобы о задержке денег

Многодетные жители Кузбасса по-прежнему ожидают возмещения расходов на покупку школьной формы. На страницах губернатора Ильи Середюка в социальных сетях родители сообщили, что перечисления ещё не начались, хотя семьи в других регионах уже получили деньги. Они также отметили, что во время двух прямых эфиров ответа на этот вопрос не прозвучало.

Ситуацию прокомментировало Министерство финансов Кузбасса. В ведомстве пояснили, что компенсацию за приобретение школьной формы выплатят в установленные действующим законодательством сроки: семьям, уже оформлявшим такую поддержку, – не позднее 30 ноября, а обратившимся впервые – до 31 декабря. При этом нормативные акты не предусматривают конкретного дня перечисления средств.

Следовательно, прежние получатели компенсации должны получить деньги до 30 ноября включительно. Для семей, впервые подавших заявление, крайним сроком станет 31 декабря. Определённая дата выплаты законом не закреплена.