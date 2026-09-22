Общество

Усталость ни при чем: остеопат раскрыл истинные причины головной боли

Остеопат Дмитрий Симкин рассказал россиянам, как повседневные привычки и рабочее место незаметно провоцируют головную боль.

В беседе с изданием "Газета.Ru" медик выделил основные причины головной боли напряжения. Она ощущается как сдавливающий двусторонний обруч и возникает из-за наших повседневных действий.

Главные провокаторы боли:

  • Многочасовая работа за компьютером.
  • Постоянный наклон головы вниз (при использовании смартфона).
  • Хроническое напряжение мышц шеи.
  • Привычка сильно сжимать челюсти при стрессе или во сне.

Из-за неправильного положения тела голова смещается вперед. Мышцы шеи перегружаются. При хронических болях в процесс также вовлекается нервная система.

Как предотвратить проблему:

  • Правильно организуйте рабочее место. Установите монитор на уровне глаз.
  • Отрегулируйте кресло. Вам не должно хотеться тянуть шею вперед.
  • Соблюдайте режим сна и регулярно питайтесь.
  • Добавьте ежедневную физическую активность.

Как снять внезапный приступ:
Сделайте перерыв и отойдите от экрана. Проветрите помещение и выпейте воды. Расслабьте челюсти, сделайте легкую разминку плеч и шеи.

Если смена привычек и профилактика не помогают, обратитесь к профильному специалисту для назначения лечения.

Фото: magnific.com / diana.grytsku
 головная боль  Дмитрий Симкин  здоровье  остеопат Облако тегов