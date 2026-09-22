Усталость ни при чем: остеопат раскрыл истинные причины головной боли

Остеопат Дмитрий Симкин рассказал россиянам, как повседневные привычки и рабочее место незаметно провоцируют головную боль.
В беседе с изданием "Газета.Ru" медик выделил основные причины головной боли напряжения. Она ощущается как сдавливающий двусторонний обруч и возникает из-за наших повседневных действий.
Главные провокаторы боли:
- Многочасовая работа за компьютером.
- Постоянный наклон головы вниз (при использовании смартфона).
- Хроническое напряжение мышц шеи.
- Привычка сильно сжимать челюсти при стрессе или во сне.
Из-за неправильного положения тела голова смещается вперед. Мышцы шеи перегружаются. При хронических болях в процесс также вовлекается нервная система.
Как предотвратить проблему:
- Правильно организуйте рабочее место. Установите монитор на уровне глаз.
- Отрегулируйте кресло. Вам не должно хотеться тянуть шею вперед.
- Соблюдайте режим сна и регулярно питайтесь.
- Добавьте ежедневную физическую активность.
Как снять внезапный приступ:
Сделайте перерыв и отойдите от экрана. Проветрите помещение и выпейте воды. Расслабьте челюсти, сделайте легкую разминку плеч и шеи.
Если смена привычек и профилактика не помогают, обратитесь к профильному специалисту для назначения лечения.