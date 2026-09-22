"Случись эпидемия - и мы их потеряем": ученый рассказал, как спасти балтийскую нерпу

В петербургских реках весной появляется ладожская нерпа, которая спускается вниз по Неве. С этим видом, как и с балтийским серым тюленем, все относительно благополучно: численность серого тюленя растет (в этих краях почти 3 тысячи особей), ладожской нерпы – более 5 тысяч. Оба вида чувствуют себя хорошо после введения охраны в 70-х годах.



А вот у балтийской кольчатой нерпы дела плохи. Еще 40 лет назад в Финском заливе обитало 3–4 тысячи зверьков, сейчас – всего 135. Один из факторов риска – глобальное потепление: нерпа размножается в торосах, а теплые зимы оставляют щенков без защиты. После рождения мать выкармливает малыша около месяца, затем бросает – и детеныш, пока учится охотиться, теряет половину веса.

– Их очень мало. Случись какой-то катаклизм, эпидемия, и мы их потеряем, – заявил "КП-Петербург" сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

После таяния льда нерпы перебираются на острова Финского залива, чтобы перелинять. Они интроверты и не подпускают сородичей ближе вытянутой ласты. Главная угроза в этот период – рыболовные сети: почти вся популяция собирается возле островов Мощный и Малый, где весной гибнет много молодых нерп.



Ученый уверен: спасти вид может всего одно решение – запретить весенний лов рыбы в этом месте. Несколько лет назад запрет уже вводили решением правительства Ленобласти, но рыбаки оспорили его в суде. Сейчас вопрос в компетенции Росрыболовства, куда еще в 2023 году обращался Росприроднадзор, но ответа до сих пор нет.