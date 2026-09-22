Увезли на "скорой": десятки кузбассовцев попали в больницу с жутким диагнозом

За неделю в Кузбассе десятки человек попали в больницу с острыми отравлениями. Об этом рассказал главный токсиколог региона Константин Сиворонов.
В отделение острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского с 14 по 20 сентября 2026 года госпитализировали 27 человек, среди них четверо детей и подростков. Об этом сообщил токсиколог Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.
Основной причиной госпитализаций стали отравления алкоголем – они заняли первое место в статистике. На втором месте – отравления медикаментами. На третьем – наркотиками.
При этом уточняется, что в статистику не входят случаи алкогольной абстиненции и алкогольные психозы.
Большую часть пациентов уже выписали после лечения, остальные продолжают находиться в стационаре под наблюдением врачей.
– При любых подозрениях на отравление – немедленно звоните 112. Не ждите и не занимайтесь самолечением, – подчеркнул врач.
Напомним, неделей ранее с тяжелыми отравлениями в больницу госпитализировали 24 кузбассовца.