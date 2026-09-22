Увезли на "скорой": десятки кузбассовцев попали в больницу с жутким диагнозом

В отделение острых отравлений Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского с 14 по 20 сентября 2026 года госпитализировали 27 человек, среди них четверо детей и подростков. Об этом сообщил токсиколог Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.

Основной причиной госпитализаций стали отравления алкоголем – они заняли первое место в статистике. На втором месте – отравления медикаментами. На третьем – наркотиками.

При этом уточняется, что в статистику не входят случаи алкогольной абстиненции и алкогольные психозы.

Большую часть пациентов уже выписали после лечения, остальные продолжают находиться в стационаре под наблюдением врачей.

– При любых подозрениях на отравление – немедленно звоните 112. Не ждите и не занимайтесь самолечением, – подчеркнул врач.

Напомним, неделей ранее с тяжелыми отравлениями в больницу госпитализировали 24 кузбассовца.