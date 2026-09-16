За неделю 24 кузбассовца слегли с отравлениями - в чём причины

Токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях подвёл итоги недели. По его данны, с 7 по 13 сентября в отделение острых отравлений поступили 24 пациента, в том числе трое детей и подростков.

– Большинство пациентов выписаны с выздоровлением, остальные продолжают получать стационарное лечение, – отметил токсиколог Константин Сиворонов.

В статистику не вошли случаи алкогольной абстиненции и психозов.

На первом месте оказались наркотики. На втором – этанол. На третьем – медикаменты.

Токсиколог напомнил о простых правилах. Отдых не должен заканчиваться в реанимации. Лекарства и бытовую химию нужно хранить в местах, недоступных для детей. Нельзя смешивать препараты с алкоголем и назначать их себе самостоятельно. При подозрении на отравление – сразу звонить 112, не ждать и не заниматься самолечением.

Но это не единственная напасть, с которой столкнулись кузбассовцы. За ту же неделю – с 7 по 13 сентября – в регионе зарегистрировали 15,5 тысячи тяжелого вируса. Это почти на 96% больше, чем неделей ранее.