Пик ставок по вкладам пройден: кузбассовцы фиксируют доходность вдолгую

Пик ставок по депозитам пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения. Несмотря на это, оттока вкладов не произошло. Портфель депозитов населения Кузбасса в банке составляет 162,2 млрд рублей, прибавив 6% относительно начала года. Всего, с учетом инвестиций продуктов, сбережения кузбассовцев выросли с начала года на 10% до 207 млрд рублей.

Клиенты всё чаще выбирают длинные депозиты, чтобы зафиксировать двузначную доходность, а по мере смягчения денежно-кредитной политики капитал начнёт перетекать сначала в облигации, а затем в более рискованные активы. Сейчас ещё можно зафиксировать доходность по вкладам на уровне порядка 13% и выше.

Ещё один заметный тренд полугодия – рост интереса к фондовому рынку. Портфель инвестиционных продуктов в регионе вырос на 25% – до 45,3 млрд рублей с начала года. Кузбассовцы ищут баланс между гарантированной доходностью депозитов и потенциальной прибылью от инвестиций, всё чаще используя комбинированные стратегии сбережений.

– Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом. На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, – отметила Анжелика Рогожкина.

Банк предлагает выбрать стратегию под разные цели: зафиксировать доходность вдолгую на срочных депозитах или держать деньги под рукой на накопительном счете, в том числе семейном. По прогнозам ВТБ, объём привлечённых средств в российских банках в этом году вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.