Гастрит и больные суставы: почему обычая свекла может спровоцировать серьезные проблемы

Свекла считается востребованным корнеплодом, который многие привыкли относить к однозначно полезным овощам. Но специалисты по питанию напоминают: злоупотреблять даже таким продуктом не следует.

Терапевт, диетолог и нутрициолог Марина Черняева в беседе с "Радио 1" рассказала, что есть свеклу килограммами не стоит. В ее составе присутствует фермент, способный раздражать слизистую оболочку желудка. Из-за этого может даже обостриться гастрит. Строгих ограничений не установлено, однако за один прием лучше съедать максимум половину или один корнеплод. Причем делать это ежедневно точно не нужно: те же полезные кислоты иногда дают обратный эффект – к примеру, провоцируют обострение болезней суставов.

Кроме того, диетолог посоветовала ограничивать количество свеклы и в детском меню.

– Детям свеклу нужно аккуратно предлагать. В борще и винегрете – пожалуйста, но в умеренных количествах. У детей свекла может сильно расслабить кишечник, – добавила Черняева.

По словам медика, оптимальный вариант приготовления свеклы – маринование и ферментация: в таком случае организм получит "разнообразные полезные ферменты".

Также стоит помнить, что в свёкле содержится большое количество сахарозы, поэтому тем, кто сталкивается с лишним весом или диабетом, важно соблюдать осторожность, передает Om1 Новосибирск.