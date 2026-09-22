Кузбасский мэр раскрыл схему, из-за которой люди лишаются денег

Кузбасский мэр Станислав Черданцев в своих соцсетях предупредил жителей о новой схеме мошенников. По его словам, россиянам начали приходить сообщения о якобы образовавшейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

– К уведомлению прикладывают ссылку для "быстрой оплаты долга", – отметил Глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.

Глава отмечает, что человек переходит по ссылке, пытается погасить задолженность – и деньги вместо коммунальной организации уходят мошенникам.

Если пришло сообщение о долге за ЖКХ, не нужно оплачивать его по ссылке из СМС или мессенджера. Проверить задолженность можно через личный кабинет управляющей организации, поставщика услуги или другой официальный сервис.

Черданцев призвал беречь персональные данные и быть бдительными.