В Кемерове буквально выпотрошили "Ладу Калину" около заправки - что с ней произошло

Как сообщает полиция Кузбасса, в отделе полиции "Кировский" в Кемерове завершили расследование уголовного дела. Обвиняемый – 18-летний местный житель, ранее судимый за наркопреступления. Его обвиняют в краже.

В июне в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что неизвестный разобрал его Ладу Калину и похитил детали. Ещё пропала сумка из салона.

– Сумма причиненного ущерба составила более 170 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбасса.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Выяснилось, что парень заметил припаркованную у автозаправки машину. Он с силой дёрнул ручку двери, проник в салон и начал разбирать автомобиль.

Как выяснили следователи, молодой человек вынес кондиционер, передний бампер, фары, колёса, приборную панель, обшивку дверей, колонки, коврики, кожаные чехлы, видеорегистратор, сабвуфер, усилитель, привод-усилителя, аккумулятор и катушку зажигания. Всё это он сдал в комиссионный магазин и продал прохожим.

Доказательств собрано достаточно. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.