В Кузбассе появился новый театр: кто и где его создал

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк, первые выпускники филиала РГИСИ создали Малый театр Кузбасса. Новый проект базируется в родном вузе ребят.

Основу команды составили актёры мастерской Александра Нордштрема и театроведы мастерской Дарьи Рыбаковой.

По словам губернатора, в день открытия театра представили отрывки из репертуарных спектаклей. Среди них – "В родном углу" по мотивам рассказов А. П. Чехова, а также "Фауст", "Живы", "Лиличка" и "Здравствуй, грусть".

– Первой площадкой показа стал филиал РГИСИ, в дальнейшем труппа планирует выступать и в других городах Кузбасса, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Что касается нового строящегося музейно-театрального комплекса в Кемерове, то в июле 2026 года стало известно о ходе работ. Тогда сроки открытия опять сдвинулись – теперь его планируют на 2027 год. Точные даты ещё согласовывают на федеральном уровне. Ориентировочно – второй квартал. Стоимость работ уже достигла 43,5 миллиарда рублей.