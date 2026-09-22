Кемеровчанин получил почти 300 тысяч рублей за "бесполезные" сертификаты "Читай-город"

Рудничный районный суд Кемерова рассмотрел нетривиальный иск – горожанин требовал деньги за подарочные сертификаты "Читай-город" на сумму 98 000 и 70 000 рублей.

Как объяснили в суде, кузбассовец пришёл в магазин с подарком и решил обменять "бесполезные" бумажки на деньги.

– Не найдя подходящего товара, он обратился к продавцу с заявлением о возврате денег, однако своевременно средства ему не вернули, – сказали в суде.

Кемеровчанин подал в суд на ООО "Новый Книжный Центр" – связанную с "Читай-городом" структуру, после чего магазин перечислил 168 000 рублей. Затем несостоявшийся читатель изменил иск, потребовав неустойку и возмещение расходов.

Суд пришёл к выводу, что магазин вернул деньги уже после подачи иска, потому это не было добровольным.

Как итог, ООО "Новый Книжный Центр" обязали выплатить компенсацию 5 000 рублей, штраф 86 500 рублей и судебные расходы 7 000 рублей.