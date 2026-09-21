Двое кузбассовцев ответят за смерть ребенка: подробности ужасающей трагедии

Как сообщает полиция Кузбасса, завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Калтана и 40-летней жительницы Новокузнецка. Обоих обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

По версии следствия, авария произошла в мае этого года на 84-м километре трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21099. По данным следствия, виноваты оба водителя.

Женщина за рулём иномарки пошла на обгон ВАЗа, который двигался впереди и поворачивал налево. Она превысила скорость, неверно оценила обстановку и пересекла сплошную линию разметки в опасном месте. Водитель ВАЗа тоже нарушил правила: он не подал сигнал поворота заблаговременно – включил его прямо перед манёвром, не убедился в безопасности и тоже выехал за сплошную.

– В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила 11-летняя девочка, находившаяся в отечественном автомобиле, еще один несовершеннолетний был госпитализирован с травмами, квалифицированными как тяжкий вред здоровью, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе следствия оба водителя не признали вину. Но следователи собрали неопровержимые доказательства причастности каждого. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.