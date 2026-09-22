Исчез после голосования: в Кузбассе в день выборов пропал пенсионер

В Березовском после совместного похода с супругой на избирательный участок потерялся 76-летний мужчина.
В Березовском в день голосования на пульт централизованной охраны поступило сообщение об исчезновении пенсионера. Его жена рассказала правоохранителям, что они вместе направились на избирательный участок. Однако спустя время женщина потеряла мужа из виду.
– Предположив, что он самостоятельно отправился домой, пенсионерка вернулась в квартиру, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.
Однако мужчина так и не появился. Поскольку у пенсионера были проблемы со здоровьем и ему могло быть сложно передвигаться самостоятельно, обеспокоенная жена обратилась за помощью.
Дежурный сразу передал патрульным экипажам приметы пропавшего. Росгвардейцы начали обследовать дворы и остановки общественного транспорта.
Пенсионера удалось найти менее чем за 20 минут. Его обнаружили во дворе дома на проспекте Ленина.
После этого кузбассовца благополучно доставили домой, и передали обеспокоенной супруге.
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