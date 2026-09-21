В Кузбассе бабушку довели до слез на избирательном участке

В Березовском полицейские, дежурившие на избирательном участке, заметили бабушку, которая плакала. Пенсионерка рассказала, что потеряла ключи от квартиры, живет одна и теперь, если пропажу не удастся найти, ей придется менять дверь.

Начальник штаба отдела полиции вспомнила, что незадолго до этого рядом с ней находилась другая пожилая женщина. Они одновременно пришли на избирательный участок.

– Через некоторое время полицейскими было установлено, что "соседка по голосованию" случайно взяла ключи, приняв их за свои, – сообщает полиция Кузбасса.

Ошибка обнаружилась уже после того, как женщина вернулась домой.

В итоге ключи вернули хозяйке.

Напомним, ранее избирком Кузбасса раскрыл явку на выборах за два дня. Также редакция VSE42.RU писала о том, что кемеровчан после голосования покатали по городу на лимузине.