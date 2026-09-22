"Не повод завышать цены": губернатор пообещал стабилизировать топливный рынок Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ближайших мерах по нормализации ситуации с бензином. По его словам, дополнительные объемы АИ-92 и АИ-95 уже направлены в регион, а запасов дизельного топлива достаточно. Стабилизацию рынка глава края ожидает к началу октября 2026 года.

Параллельно власти работают над сдерживанием цен. Готовится соглашение, которое позволит краевым сетям АЗС закупать топливо напрямую у нефтеперерабатывающих заводов вертикально интегрированных компаний. Это должно снизить зависимость конечной стоимости от биржевых колебаний.

Кроме того, в ближайшее время планируется заключить соглашение с крупной частной компанией на рынке ГСМ Ставрополья. Документ предусматривает ограничение торговой наценки на уровне не более 6%.

– Напряженная ситуация на рынке – не повод завышать цены, – подчеркнул губернатор и поручил ускорить подготовку соответствующих решений.

Об этом пишет NewsTracker.