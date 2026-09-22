Десятки очагов огня: Ямал задыхается от лесных пожаров

Утро 21 сентября принесло тревожные сводки из ЯНАО: в лесах Пуровского, Надымского и Красноселькупского районов одновременно горят 42 участка тайги. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты региона.

– По состоянию на 08:30 21 сентября в округе действуют 42 природных пожара, – рассказали в ведомстве.

С огнем сейчас борются 344 человека. За последние сутки им удалось потушить пять очагов, которые успели уничтожить 692 гектара леса. Еще семь крупных пожаров огнеборцы смогли заблокировать – они занимают территорию в 3081 гектар и больше не распространяются по ветру.

Ситуация остается напряженной весь сезон. С начала года выгорело уже 806 429,4 гектара ямальской земли. Всего с открытия пожароопасного периода диспетчеры приняли 990 сообщений о задымлении.

Наземные группы работают на пределе возможностей, пока вертолеты Ми-8 заливают кромку водой из открытых водоемов. Дым от пожаров тянется шлейфом на сотни километров к северу, уходя далеко за пределы административной границы округа. Метеорологи предупреждают: отсутствие осадков до конца месяца может увеличить количество пожаров. Об этом пишет Muksun.fm.