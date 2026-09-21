Кузбасс ждут резкие перепады температур – прогноз на 22-24 сентября

Кемеровский гидрометцентр опубликовал предварительный прогноз погоды на 22-24 сентября. Кузбассовцев ждут настоящие погодные качели.

Так, во вторник, 22 сентября, ночью ожидается +3, +8 градусов, местами до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +17, а в отдельных районах – до +22. По области пройдут небольшие дожди, местами возможны туманы. Ветер северный, 3–8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В среду, 23 сентября, ночью будет +2, +7 градусов, местами до +12 градусов. Днем ожидается +12, +17 градусов, а кое-где до +22. Ночью и днем местами прогнозируются небольшие дожди, на юге – умеренные. Ветер сохранится северным.

К четвергу, 24 сентября, ночи станут еще прохладнее – +1, +6 градусов, местами до +11 градусов. Зато днем потеплеет до +13, +18 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +23.