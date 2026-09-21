Явка почти 70%: в Кузбассе подвели итоги выборов в Госдуму

В Кузбассе установлены итоги голосования в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Протоколы подписаны во всех комиссиях. Явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по федеральному избирательному округу составила 69,87%.

По итогам голосования партии набрали следующие результаты: "Единая Россия" – 69,27%, ЛДПР – 9,48%, КПРФ – 8,07%, "Новые люди" – 4,96%, "Справедливая Россия" – 3,76%, Коммунистическая партия коммунисты России – 0,90%, Партия пенсионеров – 0,89%, "Российская экологическая партия "Зелёные"" – 0,48%, "Родина" – 0,41%, "Партия прямой демократии" – 0,35%.

По одномандатным округам победу одержали: Антон Горелкин (Кемеровский округ №102, 69,16%), Вячеслав Петров (Прокопьевский округ №103, 67,12%), Павел Федяев (Заводский округ №104, 68,78%) и Олег Матвейчев (Новокузнецкий округ №105, 61,71%).

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Кузбасса по округу №5 Майя Криворучко набрала 65,29% голосов. У Артема Николаева – 14,30%, у Михаила Боборыкина – 12,20%, у Натальи Сериковой – 7,06%.

– В дни голосования 18, 19 и 20 сентября жалоб о нарушении избирательного законодательства, повлиявших на результаты выборов, в Избирательную комиссию Кузбасса не поступало, – подчеркнула председатель Избирательной комиссии Кузбасса.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования в Кемеровской области по одномандатным округам.