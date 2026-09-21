Прощайте, зубы, привет, сахар: чем коварен «полезный» утренний фреш

Как отметила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", свежевыжатый сок натощак таит скрытые угрозы для здоровья. В нем сконцентрирован сахар сразу из нескольких плодов, а полезная клетчатка практически отсутствует.

Главные риски и правила употребления:

• Скачки глюкозы. Сок усваивается мгновенно и резко повышает сахар в крови. Людям с диабетом и нарушениями обмена веществ пить его натощак опасно.

• Разрушение зубов. Фруктовые кислоты и свободные сахара повреждают эмаль и вызывают кариес. Пейте сок только во время еды, а после – обязательно прополощите рот водой. Чистить зубы сразу после напитка нельзя.

• Удар по желудку. При появлении изжоги или тяжести откажитесь от фрешей. Особенно это касается кислых цитрусовых.

Здоровым людям допустимо пить сок за завтраком, но строго в небольших количествах. Употреблять по пол-литра напитка ежедневно вредно. Диетологи напоминают: целый фрукт всегда полезнее и безопаснее стакана сока.