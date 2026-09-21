Неудачная поездка: омская фирма отсудила у кузбассовца больше 2 млн

Как сообщает объединённый пресс-центр судов Кемеровской области, Зенковский районный суд Прокопьевска рассмотрел гражданское дело. Истец – ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сибметалл-Омск" – требовал взыскать ущерб, причинённый в результате ДТП.

Суд установил: в конце 2025 года на автодороге "Восточный обход г. Челябинска" произошла авария. Виновником признали жителя Прокопьевска, который нарушил Правила дорожного движения. При этом на момент ДТП его гражданская ответственность не была застрахована.

В судебное заседание ответчик не явился. Возражений против заявленных требований он не представил.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу: исковые требования обоснованны. С жителя Прокопьевска взыскали в пользу ООО "ПКФ "Сибметалл-Омск" причинённый ущерб – 2 297 356 рублей.

Решение суда на момент публикации не вступило в законную силу.