Что с отоплением в Кемерове: глава города рассказал о важном

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов в своих соцсетях рассказал о запуске отопления. Это комплексный и системный процесс, который выполняется поэтапно.

Сейчас энергетики постепенно увеличивают нагрузку на тепловых источниках и насосных станциях. Параллельно сотрудники управляющих компаний занимаются запуском систем отопления в многоквартирных домах.

– На данный момент более 80% жилых домов в Кемерове уже подключено, – подчеркнул глава города Дмитрий Анисимов.

Глава города напомнил: подача тепла в город всегда занимает несколько дней. Он поблагодарил горожан за терпение и понимание.

Также работает горячая линия "Жилкомцентра". Специалисты готовы ответить на любой вопрос по поводу отопления – телефон 31-23-32.

Ранее VSE42.RU сообщал, куда звонить, если нет тепла в Новокузнецке – мэр города Денис Ильин опубликовал телефоны горячих линий по районам.