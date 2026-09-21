Куда звонить, если нет тепла - список важных телефонов в Новокузнецке

Глава Новокузнецка Денис Ильин сообщил в своих соцсетях о том, что список контактов горячих линий по отоплению теперь доступен горожанам.

По его словам, ресурсоснабжающие организации подали ресурс в полном объёме ещё впятницу. Теперь к работе подключились управляющие компании.

Если тепла нет, сначала нужно обратиться в управляющую компанию. В случае отсутствия реакции со стороны УК можно позвонить на "горячую линию" районной администрации.

Вот телефоны по районам:

Орджоникидзевский район: 8 (3843) 32-04-66 (круглосуточно);

Новоильинский район: 8 (3843) 32-06-26, 32-06-27 (с 8:30 до 17:30);

Заводской район: 8 (3843) 32-05-08, 32-05-34;

Куйбышевский район: 8 (3843) 32-07-31 (в рабочие дни), 32-07-34 (в выходные);

Кузнецкий район: 8 (3843) 32-14-13 (с 9:30 до 17:30), 37-14-97 (круглосуточно);

Центральный район: 8 (3843) 32-22-56.

Также можно позвонить на горячую линию "Жилкомцентра" по телефону 31-23-32. Там принимают сообщения о любых проблемах, связанных с включением отопления.

Ранее VSE42.RU сообщал, что с 21 сентября энергетики СГК начали запуск отопления в Кемерове. Подключение домов идёт поэтапно, а время подачи тепла зависит от работы управляющих компаний.