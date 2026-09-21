Общество

Куда звонить, если нет тепла - список важных телефонов в Новокузнецке

Глава Новокузнецка опубликовал телефоны горячих линий по отоплению.

Глава Новокузнецка Денис Ильин сообщил в своих соцсетях о том, что список контактов горячих линий по отоплению теперь доступен горожанам.

По его словам, ресурсоснабжающие организации подали ресурс в полном объёме ещё впятницу. Теперь к работе подключились управляющие компании.

Если тепла нет, сначала нужно обратиться в управляющую компанию. В случае отсутствия реакции со стороны УК можно позвонить на "горячую линию" районной администрации.

Вот телефоны по районам:

  • Орджоникидзевский район: 8 (3843) 32-04-66 (круглосуточно);
  • Новоильинский район: 8 (3843) 32-06-26, 32-06-27 (с 8:30 до 17:30);
  • Заводской район: 8 (3843) 32-05-08, 32-05-34;
  • Куйбышевский район: 8 (3843) 32-07-31 (в рабочие дни), 32-07-34 (в выходные);
  • Кузнецкий район: 8 (3843) 32-14-13 (с 9:30 до 17:30), 37-14-97 (круглосуточно);
  • Центральный район: 8 (3843) 32-22-56.

Также можно позвонить на горячую линию "Жилкомцентра" по телефону 31-23-32. Там принимают сообщения о любых проблемах, связанных с включением отопления.

Ранее VSE42.RU сообщал, что с 21 сентября энергетики СГК начали запуск отопления в Кемерове. Подключение домов идёт поэтапно, а время подачи тепла зависит от работы управляющих компаний.

Фото: VSE42.Ru
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