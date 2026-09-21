Сибиряк вошел в топ-40 сильнейших игроков мира по StarCraft II

20-летний киберспортсмен Артем "ART" Юровский из Новосибирской области вошел в число сильнейших игроков мира по StarCraft II. Он занял 38-е место в мировом рейтинге и шестую строчку среди российских игроков. Об этом редакции Om1 Новосибирск сообщили в пресс-службе Лиги "Квазар".

– Сейчас Артем Юровский занимает шестое место в российском рейтинге и 38-е – в мировом. За успехом 20-летнего спортсмена стоят 6 лет выступлений и около 1 200 матчей. В числе наград за последний год: 5 золотых медалей всероссийских и международных турниров, а также 4-е место Чемпионата России. Парень ежедневно тренируется по 5–8 часов, – рассказал президент Лиги "Квазар" и председатель Федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто.

Сам спортсмен называет киберспорт своим увлечением. При этом на турнирах он выступает не только за Новосибирскую область, но и является членом сборной России по компьютерному спорту.

У Артема первый спортивный разряд, в планах – документы на КМС. О наградах говорит скромно: "Из достижений ничего не могу отметить – всегда хочется большего". Цель – стать лучшим в своем деле.