Ученые: штамм из кимчи поможет очистить организм от нанопластика

Южнокорейские ученые выделили из кимчи бактерию Leuconostoc mesenteroides CBA3656, способную связывать полистирольный нанопластик. В лабораторной среде штамм захватывает 87% частиц. В модели кишечника этот показатель составил 57%, тогда как контрольные бактерии удержали лишь 3%.

Эффективность выведения пластика уже успешно протестировали на мышах. В перспективе это открытие поможет создать препараты для очистки желудочно-кишечного тракта человека от частиц нанопластика. Однако метод пока находится на стадии разработки: для подтверждения его безопасности и эффективности требуются клинические испытания на людях. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".