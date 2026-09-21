Лихач на минивэне протаранил автобус в Кузбассе – жёсткие фото

В понедельник в соцсетях сообщили о серьёзном ДТП с участием минивэна и пассажирского автобуса в деревне Шанда недалеко от Белова.

В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru пояснили, что авария произошла ещё 16 сентября в 9:50.

– Предварительно, водитель 1999 г.р., управляя Nissan Largo, нарушил правила расположения, совершил движение по дорожной разметке без цели обгона, в результате чего совершил столкновение с автобусом Yutong, – сказали в ГАИ.

Никто из людей не пострадал, однако машины получили серьёзный урон. На кадрах из соцсетей видно, что легковушка вытолкала автобус на обочину. Лобовое стекло японской машины уничтожено, правый бок смят. У автобуса – вмятина на левом боку.

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей быть внимательными и осторожными, всегда соблюдать требованиям ПДД, особенно правила расположения на проезжей части.