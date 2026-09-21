Общество

Хотела выгнать и убила: милая пенсионерка превратила возлюбленного в кровавый фарш

53-летнюю жительницу Кемерова осудили за убийство сожителя.

Как сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу, 53-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве.

По данным областной прокуратуры и Следкома Кузбасса, трагедия случилась 19 июня 2026 года в Кемерове. Женщина вместе с сожителем весь день пила спиртное. Вечером между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры обвиняемая схватила нож и нанесла мужчине не менее трёх ударов – в шею, колено и кисть. А ещё ударила его тупым предметом в лобную область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде женщина объяснила: она хотела выгнать сожителя из квартиры, но он отказывался уходить добровольно.

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор. Государственное обвинение поддержал прокурор Кемеровской области – Кузбасса. Суд назначил виновной 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. С осуждённой взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
 105 УК РФ  7 лет 10 месяцев  800 тысяч  Кемерово  колония общего режима  криминал  Кузбасс  Ленинский районный суд  моральный вред  новости кемерова  новости кузбасса  нож  приговор  происшествие  прокуратура  пьяная ссора  следком  сожитель  суд  убийство Облако тегов