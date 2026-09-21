Хотела выгнать и убила: милая пенсионерка превратила возлюбленного в кровавый фарш

Как сообщает Следственный комитет по Кемеровской области – Кузбассу, 53-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве.

По данным областной прокуратуры и Следкома Кузбасса, трагедия случилась 19 июня 2026 года в Кемерове. Женщина вместе с сожителем весь день пила спиртное. Вечером между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры обвиняемая схватила нож и нанесла мужчине не менее трёх ударов – в шею, колено и кисть. А ещё ударила его тупым предметом в лобную область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде женщина объяснила: она хотела выгнать сожителя из квартиры, но он отказывался уходить добровольно.

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор. Государственное обвинение поддержал прокурор Кемеровской области – Кузбасса. Суд назначил виновной 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны. С осуждённой взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.