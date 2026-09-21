Почти +30 в сентябре: Волгоград накрывает бабье лето

В начале рабочей недели Волгоград окажется под влиянием комфортного антициклона. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 21 и 22 сентября горожан ждет переменная облачность без затяжных дождей, а дневные температуры вновь устремятся к отметке под +30 градусов.

– В понедельник, 21 сентября, зонты волгоградцам точно не понадобятся – синоптики обещают день без существенных осадков, – пишут "НовостиВолгограда.ру".

Ночью столбики термометров покажут +13…+15°С, а днем воздух прогреется до +23…+25°С. Юго-восточный ветер будет почти неощутим – всего 2–7 м/с. По области контрасты окажутся заметнее: днем от +22 до +27°С, а в ночные часы при прояснении температура может резко упасть до +6°С.



Во вторник, 22 сентября, бабье лето развернется в полную силу. Днем воздух прогреется до +25…+27°С при умеренном юго-восточном ветре, ночью – +13…+15°С. По области температурные качели раскачаются еще сильнее: днем до +28°С, а ночью местами всего +5°С.