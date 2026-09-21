Авто сломалось после заправки плохим бензином? Как наказать АЗС даже без чека

Адвокат Эмин Гейдаров отметил, что водители вправе взыскать с АЗС ущерб за поломку автомобиля из-за некачественного бензина.
Как рассказал правозащитник в беседе с изданием "Газета.Ru", россияне могут взыскать деньги с АЗС за поломку авто из-за некачественного бензина. При появлении стука в двигателе, потере мощности или проблемах с запуском после заправки необходимо действовать по следующему алгоритму:
- Немедленно прекратите движение. Продолжение поездки усугубит поломку.
- Вызовите эвакуатор. Доставьте машину в автосервис.
- Закажите экспертизу. Потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза авто для подтверждения причины поломки.
- Соберите документы. Сохраните чек с заправки. При его отсутствии подойдет банковская выписка или данные карты лояльности.
Далее направьте владельцу АЗС письменную претензию. Потребуйте компенсировать стоимость ремонта, услуг эвакуатора и работы экспертов.
При отказе АЗС возместить ущерб добровольно, обращайтесь в суд. Закон позволяет дополнительно взыскать с компании неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. Срок исковой давности по таким делам составляет три года, передает URA.RU.