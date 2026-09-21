Авто сломалось после заправки плохим бензином? Как наказать АЗС даже без чека

Как рассказал правозащитник в беседе с изданием "Газета.Ru", россияне могут взыскать деньги с АЗС за поломку авто из-за некачественного бензина. При появлении стука в двигателе, потере мощности или проблемах с запуском после заправки необходимо действовать по следующему алгоритму:

Немедленно прекратите движение. Продолжение поездки усугубит поломку.

Продолжение поездки усугубит поломку. Вызовите эвакуатор. Доставьте машину в автосервис.

Доставьте машину в автосервис. Закажите экспертизу. Потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза авто для подтверждения причины поломки.

Потребуется независимое исследование топлива и техническая экспертиза авто для подтверждения причины поломки. Соберите документы. Сохраните чек с заправки. При его отсутствии подойдет банковская выписка или данные карты лояльности.

Далее направьте владельцу АЗС письменную претензию. Потребуйте компенсировать стоимость ремонта, услуг эвакуатора и работы экспертов.

При отказе АЗС возместить ущерб добровольно, обращайтесь в суд. Закон позволяет дополнительно взыскать с компании неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы. Срок исковой давности по таким делам составляет три года, передает URA.RU.