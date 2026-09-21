Связь там, где её не было: кузбассовцы изобрели технологию будущего

В своих соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о новой разработке кузбасских инженеров. По его словам, они создали автономный комплекс связи для удалённых территорий.

Технология помогает организовать связь там, где строительство обычной инфраструктуры сложно или слишком дорого. Речь идёт об удалённых районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.

– Передача данных на 100 километров происходит со скоростью до 500 Гбит/с, – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Кроме того, задержка сигнала минимальна, поэтому связь подходит даже для видеоконференций и управления беспилотниками.

Напомним, что кузбассовцы часто удивляют своими разработками. Ранее VSE42.RU сообщал, сколько изобретений запатентовали в регионе за последние годы. Известно, что больше всего заявок приходится на медицину, горнодобывающую промышленность и пищевую химию.

Отметим, что школьники и студенты Кузбасса тоже не отстают. С июня 2025 по июль 2026 года семь молодых авторов получили свидетельства Роспатента.