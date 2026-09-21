Заначка под угрозой: как не потерять 20% сбережений при обмене старых долларов

Финансист Кирилл Селезнев объяснил россиянам, почему наличные доллары при обмене могут внезапно подешеветь на 20%.
Как рассказал эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", российские банки и обменные пункты взимают комиссию до 10–20% при приеме старых или поврежденных долларов. Купюры с пятнами, надрывами, потертостями или старым дизайном могут не принять вовсе. Условия приема и размер дисконта каждый банк устанавливает самостоятельно.
– Проблемы могут возникнуть с купюрами старого дизайна, а также банкнотами с потертостями, надрывами, пятнами, надписями и другими повреждениями. При этом в США доллары прежних серий продолжают оставаться законным платежным средством. Дисконт за состояние купюры может начинаться с нескольких процентов при незначительном износе и доходить до 10–20%. В отдельных случаях банкноту не примут вообще, – предупредил Селезнев.
Как избежать финансовых потерь:
- Внимательно проверяйте год выпуска и состояние банкнот сразу при получении.
- Перед обменом крупной суммы заранее уточняйте требования и комиссии конкретного банка.
- Учитывайте расходы на безопасность. Хранение наличных дома несет риски порчи и кражи. Альтернатива – банковская ячейка, однако ее аренда обойдется в 3–8 тысяч рублей в месяц. Эти затраты снижают общую выгоду от хранения валюты.