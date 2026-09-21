Заначка под угрозой: как не потерять 20% сбережений при обмене старых долларов

Заповедный актив: почему квартиры в "Кедровом" нужно брать до запуска прямых рейсов в Шерегеш Шерегеш стремительно превращается во всесезонный российский кластер, который активно поддерживается на федеральном уровне. Сегодня это один из самых быстрорастущих курортов России: более 60 километров трасс, 22 подъемника, свыше 80 ресторанов и кафе, 30 пунктов проката спортивного оборудования. Курорт избавляется от статуса исключительно зимнего направления, однако главная ставка инвесторов делается еще и на транспортную революцию, которая произойдет в ближайшие годы.