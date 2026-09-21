Кошмар в голове: кузбасские хирурги 3 часа вырезали то, что не давало спать

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, в Новокузнецке провели сложнейшую операцию. Пациентка из Норильска страдала от редкой опухоли, которая поражала заднюю черепную ямку и шейный отдел позвоночника. По словам Тарасова, женщина не могла спокойно спать, повернуть голову, терпела сильные боли в шее, затылке и руке.

Вмешательство провёл заведующий нейрохирургическим отделением №2 Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика Виталий Булгаков. Ранее он прошёл обучение в Москве и освоил крайний латеральный доступ – метод, позволяющий зайти максимально сбоку, обойти позвоночную артерию и не задеть спинной мозг.

Операция длилась около трёх часов.

– Опухоль размером 3×2,5 см плотно срасталась с артерией и корешками нервов, но её ювелирно удалили, – отметил глава Минздрава Андрей тарасов.

Кроме того, сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Головные боли ушли, неврологических осложнений нет. В ближайшее время её выпишут под амбулаторное наблюдение по месту жительства.