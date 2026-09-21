Нет связи с 19 сентября: в Кузбассе пропал подросток

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил в социальных сетях о пропаже в Новокузнецке 16-летней Ксении Михайловны Вяткиной. По их данным, с 19 сентября связь с девушкой отсутствует.

В публикации также сообщается о приметах девочки. Рост Ксении – 158 сантиметров, телосложение нормальное. У неё русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в голубые джинсы, светлую кофту и светло-бежевые кроссовки.

Всех, кому известно, где может находиться девушка, просят позвонить на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52 или обратиться в экстренные службы по телефону 112.

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