Ушел в лес и не вернулся - в Кузбассе пропал 70-летний мужчина

Волонтеры ПСО "ЛизаАлерт" сообщили, что в Междуреченске пропал 70-летний Анисимов Владимир Рэмович. Как оказалось, 19 сентября он ушел в лес и не вернулся назад.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, нормальное телосложение, волосы темно-русые с проседью, зеленые глаза.

Он был одет в камуфляжный костюм, черные сапоги и черную шапку. С собой у него также был коричневый рюкзак.

Если вам что-либо известно о том, где пропавший находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8 (800) 700 – 54 – 52 или 112.