Дед заплатит 30 тысяч: внук попал в ДТП на питбайке в Кемеровском округе - подробности

ДТП произошло 19 сентября около 18:30 в поселке Благодатном Кемеровского муниципального округа. Сотрудники ГИБДД установили: 15-летний подросток за рулем питбайка не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате школьника доставили в медучреждение с рвано-ушибленной раной стопы.



Полицейские выяснили, что прав на управление у подростка нет в силу возраста, а мототехника принадлежит его 65-летнему деду. Питбайк помещен на специализированную стоянку.

– Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, – это нарушение, за которое отвечает владелец техники, – отметили в полиции Кузбасса.

В отношении владельца питбайка составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф 30 тысяч рублей.



Полиция Кузбасса призывает граждан оградить детей от использования мототехники.