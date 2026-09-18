Земля устала рожать? Агроном рассказал, как взбодрить грядки осенью

Земля требует срочного восстановления, если урожайность падает при регулярных подкормках, а грунт слипается в плотный комок, пылит или покрывается жесткой коркой после дождя.

Для спасения грядок агроном рекомендует следующие шаги:

• Верните органику. Внесите 3–5 кг компоста или перегноя на 1 кв. м.

• Укройте почву. Замульчируйте поверхность соломой, травой или листвой (слой 7–10 см).

• Обеспечьте доступ воздуха. Разрыхлите землю вилами. Не выворачивайте нижние слои наверх.

• Контролируйте кислотность. Сделайте тест почвы. Известкуйте грунт только при подтвержденной необходимости.

• Используйте сидераты. Посейте овес, рожь или фацелию. Скосите зелень до появления семян, а корни оставьте перегнивать в земле.

• Соблюдайте севооборот. Не оставляйте грядки пустыми и чередуйте посадки. Возвращайте родственные культуры на прежнее место не раньше, чем через 3–4 года. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.