Куриная печень для кошки: почему лакомство может разрушить кости вашего питомца

Куриная печень – популярное, но потенциально опасное лакомство для кошек. Главная угроза кроется в переизбытке витамина А. Его накопление приводит к костным разрастаниям, болям, хромоте и тяжелым поражениям самой печени. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.

Специалисты призывают владельцев соблюдать строгие правила кормления:

Обязательная варка. Готовьте печень до полного исчезновения красноты. Сырой продукт – источник опасных бактерий (сальмонеллы и листерии).

Готовьте печень до полного исчезновения красноты. Сырой продукт – источник опасных бактерий (сальмонеллы и листерии). Строгая дозировка. Давайте субпродукт 1–2 раза в неделю. Размер порции – максимум 5–10% от суточной калорийности.

Давайте субпродукт 1–2 раза в неделю. Размер порции – максимум 5–10% от суточной калорийности. Чистый состав. Категорически запрещено добавлять соль, специи, лук и чеснок.

Противопоказания:

Исключите печень из рациона при ожирении, панкреатите и болезнях печени. Котятам эта добавка не нужна. Пожилым и животным с хроническими заболеваниями продукт дают только с одобрения ветеринара.

Вывод:

Полноценный промышленный корм уже содержит безопасную норму витамина А. Отварная печень допустима лишь как редкое угощение. От сырого продукта лучше полностью отказаться из-за высоких рисков для здоровья питомца.