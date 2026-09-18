Важный производственный объект в Кузбассе прекратил работу : в чем причины

Прокопьевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении компании, которая эксплуатирует опасный производственный объект – угольную шахту №3 "им. В.Д. Ялевского".

По данным ведомства, с 1 сентября 2026 года частично разрушилась конструкция галереи. Она идёт от здания приводов конвейерного ствола на разгрузочный столб – по ней транспортируют горную массу из подготовительных забоев.

При проверке выяснилось: расследование этого события не провели. Техническую документацию на ремонт и восстановление объекта не разработали. Повреждения конструкции не устранили.

Суд признал компанию виновной по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Наказание – административное приостановление деятельности по ремонту, восстановлению, эксплуатации и обслуживанию этой галереи на 90 суток.

– При назначении наказания суд учёл, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью работников, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В такой ситуации штраф не решил бы проблему – опасность осталась бы. Поэтому – только остановка работ.

Постановление суда на момент публикации не вступило в законную силу.