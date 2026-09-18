Сильные дожди обрушатся на Кузбасс – точный прогноз на субботу

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на субботу, 19 сентября, в Кемерове похолодает до +9,+11°C, а днём потеплеет до +17,+19°C. Ожидаются дожди периодически ночью и днём. Скорость юго-восточного ветра 2-7, днем местами с порывами до 12 м/с.

В целом по Кузбассу ночью +7,+12°C, местами +1,+6°C, днём +14,+19°C, местами резкое потепление до +24°C. Прогнозируются туманы и дожди, которые в отдельных районах будут сильными.

"Яндекс Погода" предвещает для Кемерова дожди целый день, температуры +13,+15°C.

Gismeteo также показывает на завтра дожди и температуры +13,+17°C.

Напомним, прошлой ночью на Кемерово опустился жуткий туман, произошла задержка авиарейсов.