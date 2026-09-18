На Кемерово опустился жуткий туман – авиарейсы задержаны

Ночью и утром 18 сентября на Кемерово опустился туман, на что обратил внимание постоянный читатель VSE42.Ru.

– Ночью прям сильный был, утром постепенно развеивается, но ещё есть, – сказал кемеровчанин.

Он добавил, что дорога на работу заняла больше времени, чем обычно, так как приходилось ехать осторожнее.

На фоне этого произошли задержки авиарейсов. Как показывает онлайн-табло кемеровской воздушной гавани, самолёт из Сочи опаздывает на три с половиной часа, из Санкт-Петербурга – на шесть с половиной часов. В обратном направлении произошли аналогичные задержки.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о туманах и дождях в пятницу и в целом дождливых выходных.