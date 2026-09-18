Для подготовки ЗапСибТЭЦ к зиме ЕВРАЗ вложил 2 млрд рублей

В ходе подготовки ТЭЦ к отопительному сезону 2026–2027 годов специалисты проверили и отремонтировали оборудование, отвечающее за производство тепла и электроэнергии. Основной объём работ пришёлся на котлоагрегаты. На четырёх из них заменено около 266 тонн поверхностей нагрева. На нескольких агрегатах проведён текущий ремонт, на котлоагрегатах № 10 и 11 – капитальный. На турбогенераторе № 4 заменены элементы парового тракта и восстановлены роторы высокого и среднего давления.

Также на станции модернизировали бак запаса конденсата и систему контроля качества воздуха в производственных помещениях. Продолжается развитие систем охраны территории, видеонаблюдения и контроля доступа.