Охота на медведя закончилась трагедией: Минприроды раскрыло детали инцидента под Новосибирском

В Минприроды Новосибирской области рассказали об обстоятельствах гибели мужчины, которого по ошибке застрелили во время охоты на медведя в Болотнинском районе. В беседе с Сиб.фм представители ведомства уточнили, что разрешение на отстрел животного оформили в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов.

Смертельный случай произошёл 12 сентября неподалёку от села Карасево. Согласно предварительной информации, охотники выслеживали медведя при помощи тепловизора. Предположительно, открывший огонь мужчина не проверил, нет ли людей на линии выстрела, и ранил своего знакомого. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

– Разрешение на охоту выдано физическому лицу, который не является сотрудником министерства. По факту причинения смерти по неосторожности на охоте в Болотнинском районе проводится проверка правоохранительными органами, иными сведениями министерство не располагает, – ответили в Минприроды.

В ведомстве добавили, что всего в 2026 году для территории Болотнинского района оформили три разрешения на добычу бурого медведя с целью регулирования его численности.

Ранее редакция VSE42.Ru передавала, что под Новосибирском охотник застрелил товарища. Деталями трагедии поделились в региональном СК.