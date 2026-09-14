Принял за медведя: под Новосибирском охотник застрелил товарища

В Болотнинском районе Новосибирской области 42-летний участник охоты получил смертельное огнестрельное ранение. В причинении смерти по неосторожности подозревают 47-летнего охотника. Об этом пишет издание Om1 Новосибирск со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Трагедия произошла вечером 12 сентября в лесном массиве, расположенном примерно в пяти километрах от села Карасёво. По информации областной прокуратуры, мужчина вместе со знакомыми охотился на медведя, имея соответствующую лицензию.

Следствие считает, что охотник увидел, как шевелятся кусты, и решил, что за ними скрывается дикий зверь. Не проверив свою догадку, он произвёл выстрел из ружья. Однако в зарослях находился другой участник группы. В ведомстве уточнили, что пострадавшего доставили в больницу, но полученные раны оказались несовместимыми с жизнью, мужчина умер.

В итоге следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сбор доказательств продолжается, а расследование и его итоги находятся на контроле прокуратуры Болотнинского района.