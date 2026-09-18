Общество

Кузбасский карьер выставили на продажу за 300 млн

Предприятие находится в Юргинском городском округе.

Объявление о продаже карьера появилось на популярной интернет-площадке. Общая площадь земельного участка составляет 100 тысяч квадратных метров.

Как отмечается в описании объекта, марка щебня по дробимости соответствует показателям М1200–М1400, а морозостойкость – не ниже F300.

По данным владельца, лицензия на разработку месторождения действует до 2048 года. Оставшиеся запасы оцениваются в 15 миллионов тонн. Стоимость карьера составляет 300 миллионов рублей.

Напомним, что это не единственная продажа крупного предприятия в регионе за последнее время. Ранее VSE42.RU сообщал, что в Кемерове продают завод по выпуску растворителей за 400 миллионов рублей. Предприятие имеет лицензии на перемещение и отгрузку продукции, а штат сотрудников укомплектован полностью.

Фото: VSE42.Ru
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