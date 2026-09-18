Общество

Спрос подскочил на 231%: какие авто выбирают кузбассовцы

Летом проблемы с топливом подтолкнули кузбасских автолюбителей к электромобилям, гибридам и дизельным машинам.

Летом 2026 года проблемы с топливом заставили кузбассовцев присмотреться к машинам на альтернативном топливе. По данным Дрома, продажи электромобилей в Кемеровской области выросли на 104% по сравнению с летом прошлого года. А если сравнивать с весной, рост ещё выше – 231%.

Среди подержанных электромобилей кузбассовцы чаще всего выбирали Nissan Leaf. Он по-прежнему держит большую долю рынка. За год продажи модели выросли на 120%, а средняя цена поднялась на 5% – до 913 тысяч рублей.

Гибриды тоже стали популярнее: продажи выросли на 33% за год и на 19% к весне.

– На первом месте Toyota Prius показала рост продаж на 50%, – отметили аналитики Дрома.

Кроме того, средняя цена модели – 952 тысячи рублей, это на 3% больше, чем год назад.

На втором месте Nissan Note – его выбирали на 3% чаще. Средняя стоимость упала на 3% – до 1,2 миллиона рублей. Замыкает тройку Honda Fit Shuttle: продажи выросли на 91%, а цена снизилась на 11% – до 891 тысячи рублей.

Дизельные машины покупали на 7% чаще, чем летом 2025 года, и на 4% чаще, чем весной. Среди популярных моделей лидируют Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Спрос на первую вырос на 79%, на вторую – остался на уровне прошлого года. Цена первой выросла на 5%, второй – упала на 3%. Обе модели стоят в пределах 2,6–3,6 миллиона рублей. Замыкает тройку Volkswagen Touareg – его популярность упала на 20%, а цена выросла на 15% – до 2,5 миллиона рублей.

Фото: VSE42.Ru
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