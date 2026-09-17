В Кузбассе жутко сбили девочку на зебре – момент попал на видео

Днём в четверг, 17 сентября, в южной столице Кузбасса на улице Тореза, 75 машина влетела в девочку-подростка на зебре, рассказали очевидцы в соцсетях.

– Девочку на Запсибе на трамвайной остановке "Рынок" сбили сегодня, – сказал пользователь соцсетей.

Горожане добавляют, что за рулём сидела женщина. Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, легковушка пролетела на красный свет и наехала на ребёнка. В результате девочка серьёзно пострадала.

– Пострадала 12-летняя девочка. Средняя степень тяжести. Доставлена в стационар, – сказали сайту VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.

В обстоятельствах аварии разбираются компетентные органы.