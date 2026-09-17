Ремонт многострадального моста в Новокузнецке после скандала подорожал вдвое

Мэрия южной столицы Кузбасса в четверг объявила очередной тендер на капремонт моста через Томь в Заводском районе, указано на госзакупках. Начальная цена контракта превышает 734 млн рублей, а выполнить все работы подрядчик должен будет с января 2027 года по 30 ноября 2028 года.

Деньги на работу собирается выделить городской бюджет. Провести аукцион собираются 28 сентября.

Напомним, Новокузнецк неоднократно объявлял аукцион на капремонт моста, в декабре прошлого года – за 400 млн рублей, однако желающих не нашлось. Дошло до скандала: в феврале этого года оказалось, что в проектной документации вскрылись фатальные ошибки и все бумаги придётся переделывать.

Глава города Денис Ильин срочно попросил губернатора Илью Середюка перераспределить заложенные на работу деньги и перенести ремонт дорог, запланированный на 2027 год, на 2026 год, а ремонт моста – на следующий год.